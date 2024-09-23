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Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 16:01
Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в городе Табас.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!"

15:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на угольной шахте в городе Табас.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev offers condolences to his Iranian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev iranlı həmkarına başsağlığı verib

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