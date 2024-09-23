Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в городе Табас.
Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления раненым.
Аллах рехмет элясин!"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на угольной шахте в городе Табас.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.