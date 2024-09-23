Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в городе Табас.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!"

15:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на угольной шахте в городе Табас.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.