Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате обрушения десятиэтажного здания в городе Абадан.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!"