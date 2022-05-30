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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.
Внешняя политика
30 мая 2022 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате обрушения десятиэтажного здания в городе Абадан.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev condoles with his Iranian counterpart 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev iranlı həmkarına başsağlığı verib

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