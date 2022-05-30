Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате обрушения десятиэтажного здания в городе Абадан.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым.
Аллах рехмет элясин!"