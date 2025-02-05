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Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 14:47
Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой Брат,

С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших сестер и братьев, погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего два года назад в Турции, да упокоит всемогущий Аллах их души, желаю терпения их родным и близким.

Азербайджан разделяет горе братской Турции в связи с этой страшной трагедией, скорбит вместе с ней. Азербайджан в те тяжелые дни, как и всегда, был рядом с Турцией, с первых минут после получения известия о землетрясении на всех уровнях мобилизовался в единый кулак рядом с братской Турцией, сделал все возможное для оказания помощи и поддержки. В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией.

Сегодня сильное и могущественное Турецкое государство под Вашим руководством реализует широкомасштабные созидательные работы по ликвидации последствий катастрофы, возрождению жизни и экономики в пострадавшем регионе, обеспечению людей новыми домами и рабочими местами. Для нас большая честь и гордость, что и Азербайджан плечом к плечу с Турцией, как часть своего долга братства и верности, вносит вклад в работы по реконструкции и восстановлению в провинции Кахраманмараш.

Наши страны и народы, которые, исходя из принципа "одна нация, два государства", являются опорой друг другу как в радостные, так и в печальные дни, доказывают свое братство и солидарность, оказывая взаимную поддержку в трудные моменты. Так было и так будет всегда.

Уверен, что волей наших народов, связанных друг с другом неразрывными узами, наше единство и стратегический союз, выдержавшие испытание временем, будут жить вечно, и мы и впредь будем продолжать совместные усилия для достижения поставленных нами целей во имя благополучия, мира и спокойствия в наших странах.

В этот памятный день от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью еще раз выражаю свои соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Türkiyədə baş verən zəlzələnin ikinci ildönümü ilə bağlı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

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