Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильных наводнений в штате Техас.

Как передает Report, в письме говорится:

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".