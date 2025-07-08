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Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 16:51
Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильных наводнений в штате Техас.

Как передает Report, в письме говорится:

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".

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Версия на английском языке Azerbaijan President Ilham Aliyev addresses letter of condolence to US President Donald Trump
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Donald Trampa başsağlığı verib

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