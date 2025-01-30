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Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи города Вашингтон.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному американскому народу".

Отметим, что в небе недалеко от аэропорта Рональда Рейгана, в 10-15 минутах от центра Вашингтона, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Сухопутных войск США. На борту самолета, выполнявшего рейс из города Уичито, штат Канзас, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента самолет упал в реку Потомак.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends condolences to Donald Trump
Версия на азербайджанском языке İlham ƏIiyev Donald Trampa başsağlığı verib

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