Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи города Вашингтон.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному американскому народу".

Отметим, что в небе недалеко от аэропорта Рональда Рейгана, в 10-15 минутах от центра Вашингтона, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Сухопутных войск США. На борту самолета, выполнявшего рейс из города Уичито, штат Канзас, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента самолет упал в реку Потомак.