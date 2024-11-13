Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по поводу сброса отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз

Сброс отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз и негативное влияние этого на экологическое состояние реки вызывает обеспокоенность.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с вице-президентом Исламской Республики Иран, председателем Организации по охране окружающей среды Ирана Шиной Ансари.
На встрече были затронуты вопросы устранения экологических проблем Каспийского моря и проблема снижения уровня воды в Каспийском море, в этом контексте подчеркнута важность сотрудничества между приграничными странами.