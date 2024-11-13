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Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по поводу сброса отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз

Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по поводу сброса отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз Сброс отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз и негативное влияние этого на экологическое состояние реки вызывает обеспокоенность.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 20:53
Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по поводу сброса отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз

Сброс отходов горнодобывающей промышленности Армении в реку Араз и негативное влияние этого на экологическое состояние реки вызывает обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с вице-президентом Исламской Республики Иран, председателем Организации по охране окружающей среды Ирана Шиной Ансари.

На встрече были затронуты вопросы устранения экологических проблем Каспийского моря и проблема снижения уровня воды в Каспийском море, в этом контексте подчеркнута важность сотрудничества между приграничными странами.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ermənistanın dağ-mədən sənayesinin tullantılarının Araz çayına axıdılmasından narahatlığını bildirib

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