Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).

Как передает Report, глава государства выразил соболезнования 21 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.