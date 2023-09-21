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Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК

Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 15:12
Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).

Как передает Report, глава государства выразил соболезнования 21 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya sülhməramlılarının faciəli şəkildə həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

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