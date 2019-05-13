Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Королем Бельгийцев Филиппом

13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Как сообщает Report, в тот же день состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Королем Бельгийцев Его величеством Филиппом.

На встрече были обсуждены двусторонние азербайджано-бельгийские отношения, положение в регионе и вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Проинформировав Короля Бельгийцев Его величество Филиппа об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что азербайджанские земли оккупированы Арменией, отметил, что урегулирование конфликта возможно только на основе резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности нашей страны.

В ходе беседы были затронуты вопросы экономического сотрудничества между нашими странами, отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнуто, что визит президента Ильхама Алиева в Бельгию внесет вклад в расширение двусторонних отношений.