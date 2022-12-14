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Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Report.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Report.

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Версия на английском языке Azerbaijani President meets with Turkish President in Turkmenbashi
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb 

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