Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Report.
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом ЭрдоганомИльхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Report.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 15:03
https://static.report.az/photo/9dfbee42-6021-3ef8-9fde-b7a49fdb1781.jpg
Версия на английском языке Azerbaijani President meets with Turkish President in Turkmenbashi
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb