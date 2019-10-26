Ильхам Алиев встретился с президентом Афганистана

Ильхам Алиев встретился с президентом Афганистана

26 октября, 2019 12:09

https://report.az/storage/news/5af4d047ceb054eb5899456896198cb0/93ce542d-313b-4f6c-a9da-0150a23c95ed_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.