Ильхам Алиев встретился с президентом Афганистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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