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Ильхам Алиев встретился с Михаилом Мишустиным

Ильхам Алиев встретился с Михаилом Мишустиным Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 22:58
Ильхам Алиев встретился с Михаилом Мишустиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча состоялась в Координационном центре российского правительства.

На встрече председатель правительства России заявил, что подписанная президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым двусторонняя декларация о союзническом взаимодействии выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень.

Мишустин также отметил укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества, даже несмотря на пандемию. Он заявил о большом потенциале для кооперации в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, цифровой экономики. По словам Мишустина, Россия заинтересована и в продолжении деловых миссий российских предпринимателей в Азербайджан.

Премьер РФ также напомнил о совместной борьбе двух стран с коронавирусом, заметив, что Россия передала Азербайджану тест-системы, поставила около 220 тыс. доз вакцины, направила бригады врачей.

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что этот визит "останется в истории межгосударственных отношений" России и Азербайджана. Он поблагодарил Мишустина за личное внимание, которое он уделяет развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Президент выразил уверенность в том, что потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, и есть предпосылки для его роста. "Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем и многостороннем формате", - добавил Ильхам Алиев.

Говоря о подписанной декларации, президент Азербайджана назвал ее особым документом в портфеле двусторонней договорно-правовой базы.

"Уверен, что она будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами", - сказал лидер Азербайджана.

Президент поблагодарил Мишустина за презентацию координационного центра правительства РФ, которая прошла перед началом их беседы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Rusiya Nazirlər Kabinetinin Əlaqələndirmə Mərkəzi ilə tanış olub

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