Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

15 июня в Шушу прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

15 июня в Шуше проходит церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первую леди Эмине Эрдоган.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.