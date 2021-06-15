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Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше 15 июня в Шушу прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Внешняя политика
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

15 июня в Шуше проходит церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первую леди Эмине Эрдоган.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev welcomes Recep Tayyip Erdogan in Shusha
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Şuşada qarşıladı - VİDEO

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