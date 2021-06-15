Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

15 июня в Шуше проходит церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первую леди Эмине Эрдоган.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.