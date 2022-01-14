Ильхам Алиев: Всегда и во всех вопросах и впредь будем находиться рядом с братской Турцией

"Вам принадлежат неоценимые заслуги в развитии и укреплении азербайджано-турецких отношений, союзничества, являющихся прекрасным примером дружбы и братства, не имеющих аналога в мире".
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Решительная и однозначная позиция, которую Вы всегда демонстрировали в вопросе обеспечения территориальной целостности Азербайджана, уверенная поддержка, которую Вы оказывали нашему правому делу, всегда воодушевляли нас и придавали дополнительные силы. Азербайджанский народ никогда не забудет моральной поддержки и солидарности, продемонстрированных лично Вами, Турецкой Республикой, Вашим братским народом с первых часов и до последних минут 44-дневной Отечественной войны. И сегодня мы плечом к плечу с Турцией движемся вперед в деле капитальной реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации земель, что вызывает глубокое удовлетворение. Мы тоже в свою очередь всегда и во всех вопросах и впредь будем находиться рядом с братской Турцией.
Уверен, что образцовые азербайджано-турецкое единство и братство, являющиеся реальностью сегодняшнего дня и источником гордости наших народов, останутся грядущим поколениям как стратегическая дорожная карта, как вечное и нерушимое наследие", - отмечается в письме.