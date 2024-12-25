Ильхам Алиев вернулся в Баку из России в связи с авиакатастрофой в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL в Актау, сообщает Report.

Президенту Ильхаму Алиеву, направлявшемуся в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, который должен был состояться сегодня в Санкт-Петербурге, доложили об авиакатастрофе, когда он находился в воздушном пространстве России. Глава государства немедленно дал указание развернуть лайнер и возвращаться.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Находясь на борту самолета, глава государства дал необходимые поручения соответствующим государственным органам для расследования причин аварии и принятия неотложных мер.

Вопросы, связанные с произошедшей авиакатастрофой, находятся под контролем главы государства.