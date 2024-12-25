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Ильхам Алиев вернулся в Баку из России в связи с авиакатастрофой в Актау

Ильхам Алиев вернулся в Баку из России в связи с авиакатастрофой в Актау Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL в Актау, сообщает Report.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 12:53
Ильхам Алиев вернулся в Баку из России в связи с авиакатастрофой в Актау

Президенту Ильхаму Алиеву, направлявшемуся в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, который должен был состояться сегодня в Санкт-Петербурге, доложили об авиакатастрофе, когда он находился в воздушном пространстве России. Глава государства немедленно дал указание развернуть лайнер и возвращаться.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Находясь на борту самолета, глава государства дал необходимые поручения соответствующим государственным органам для расследования причин аварии и принятия неотложных мер.

Вопросы, связанные с произошедшей авиакатастрофой, находятся под контролем главы государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev cuts short his Russia visit after AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Aktaudakı təyyarə qəzasına görə Rusiyadan ölkəyə geri qayıdıb

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