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Президент: Азербайджан и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в сфере ВИЭ

Президент: Азербайджан и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в сфере ВИЭ Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 13:10
Президент: Азербайджан и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в сфере ВИЭ

Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе. В то же время строительство ACWA Power, одной из ведущих компаний Саудовской Аравии, ветряной электростанции в Азербайджане, является наглядным примером нашего эффективного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева к королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

"Уверен, что в соответствии с волей наших братских народов дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, двустороннее и многостороннее сотрудничество, основанное на прочной исламской солидарности, нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться", - говорится в тексте письма.

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Версия на английском языке President: Restoring territorial integrity of Azerbaijan further increases opportunities for economic cooperation with Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Səudiyyə Ərəbistanı ilə iqtisadi sahədə əməkdaşlıq imkanlarımızı daha da artırıb"

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