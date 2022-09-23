Президент: Азербайджан и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в сфере ВИЭ

Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе

Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе. В то же время строительство ACWA Power, одной из ведущих компаний Саудовской Аравии, ветряной электростанции в Азербайджане, является наглядным примером нашего эффективного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева к королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

"Уверен, что в соответствии с волей наших братских народов дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, двустороннее и многостороннее сотрудничество, основанное на прочной исламской солидарности, нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться", - говорится в тексте письма.