Ильхам Алиев: Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран

Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран.
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"Сферы деятельности, которые нас объединяют, если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания, поэтому и в традиционных сферах взаимодействия - политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзнического взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги.
Также хотел бы с удовлетворением отметить, что восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран. Ярким свидетельством тому является то, что - сегодня мне представили информацию – в неделю 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков. То есть это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга", - отметил президент Ильхам Алиев.