Ильхам Алиев: Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран

Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран.

Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран.

Как передает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Сферы деятельности, которые нас объединяют, если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания, поэтому и в традиционных сферах взаимодействия - политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзнического взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги.

Также хотел бы с удовлетворением отметить, что восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан наших стран. Ярким свидетельством тому является то, что - сегодня мне представили информацию – в неделю 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков. То есть это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга", - отметил президент Ильхам Алиев.