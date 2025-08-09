О нас

Ильхам Алиев: Вместе с Пашиняном обратимся в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Дональда Трампа на премию мира

Ильхам Алиев: Вместе с Пашиняном обратимся в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Дональда Трампа на премию мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет по поводу выдвижения президента США Дональда Трампа на премию мира.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 00:28
Ильхам Алиев: Вместе с Пашиняном обратимся в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Дональда Трампа на премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет по поводу выдвижения президента США Дональда Трампа на премию мира.

Как сообщает Report, об этом Ильхам Алиев сказал во время совместного заявления с лидерами США и Армении.

"Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет", - сказал президент Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aliyev proposes joint letter with Pashinyan to support Trump’s Nobel bid
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Nikol Paşinyanla birgə Nobel komitəsinə Donald Trampla bağlı müraciət etməyi təklif edib

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi