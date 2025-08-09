Ильхам Алиев: Вместе с Пашиняном обратимся в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Дональда Трампа на премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет по поводу выдвижения президента США Дональда Трампа на премию мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет по поводу выдвижения президента США Дональда Трампа на премию мира.

Как сообщает Report, об этом Ильхам Алиев сказал во время совместного заявления с лидерами США и Армении.

"Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет", - сказал президент Азербайджана.