Ильхам Алиев: Визиты лидеров тюркских государств на освобожденные земли являются проявлением братской солидарности

Визиты лидеров тюркских государств на освобожденные земли являются проявлением братской солидарности.

Визиты лидеров тюркских государств на освобожденные земли являются проявлением братской солидарности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Президент Турции посетил Шушу, Физули, Зангилан и Джебраил, президенты Узбекистана и Казахстана - Шушу и Физули, Президент Кыргызстана - Физули и Агдам. Пользуясь случаем, еще раз выражаю признательность главам государств и правительств братских стран за творческий центр и школу, а также за планируемые школы, которые являются символом нашего братства", - отметил глава государства.