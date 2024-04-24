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Ильхам Алиев: Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных отношений

Ильхам Алиев: Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных отношений Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений между двумя странами
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 13:41
Ильхам Алиев: Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных отношений

Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать делу укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Отметив, что подписаны двусторонние документы, глава государства подчеркнул, что они во многом будут предопределять будущее развитие двусторонних отношений. "Каждый из них представляет большую важность. Особенно хотел бы отметить совместную Декларацию, которую мы подписали с Садыром Нургужоевичем", - добавил президент Ильхам Алиев.

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