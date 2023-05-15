Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежат большие заслуги в развитии азербайджано-египетских связей

Великий лидер являлся личностью, сыгравшей исключительную роль в государственном строительстве в Азербайджане, и ему принадлежат большие заслуги в развитии азербайджано-египетских связей.

Великий лидер являлся личностью, сыгравшей исключительную роль в государственном строительстве в Азербайджане, и ему принадлежат большие заслуги в развитии азербайджано-египетских связей.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая председателя Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали.

Глава государства выразил признательность председателю Палаты представителей парламента Египта за участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

С удовлетворением вспомнив визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит, в ходе которого обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в различных направлениях, в том числе в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной сферах, в области здравоохранения и др., придал серьезный импульс развитию связей.