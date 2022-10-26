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Ильхам Алиев: Великобритания - крупнейший инвестор Азербайджана

Ильхам Алиев: Великобритания - крупнейший инвестор Азербайджана Великобритания - самый крупный инвестор и крупнейший торговый партнер Азербайджана
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 17:00
Ильхам Алиев: Великобритания - крупнейший инвестор Азербайджана

Великобритания - самый крупный инвестор и один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева, адресованном новому премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку.

"Соединенное Королевство является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами также в политической, культурной, образовательной и других сферах.

Хотел бы особо отметить прошедшее испытание стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенным Королевством в энергетической сфере. Мы высоко оцениваем тесное партнерство наших стран в вопросах энергетической безопасности, активное участие и поддержку Соединенного Королевства в реализуемых нами крупномасштабных проектах. В то же время нас радует сотрудничество с BP, которая на протяжении последних тридцати лет является нашим близким и надежным партнером в нефтегазодобыче, в области перехода на чистую энергию", - отмечается в поздравительном послании главы государства.

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Версия на английском языке President says UK is top investor country in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Birləşmiş Krallıq Azərbaycana ən çox sərmayə yatıran ölkə və ən iri ticarət tərəfdaşlarımızdan biridir"

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