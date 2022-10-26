Ильхам Алиев: Великобритания - крупнейший инвестор Азербайджана

Великобритания - самый крупный инвестор и крупнейший торговый партнер Азербайджана

Великобритания - самый крупный инвестор и один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева, адресованном новому премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку.

"Соединенное Королевство является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами также в политической, культурной, образовательной и других сферах.

Хотел бы особо отметить прошедшее испытание стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенным Королевством в энергетической сфере. Мы высоко оцениваем тесное партнерство наших стран в вопросах энергетической безопасности, активное участие и поддержку Соединенного Королевства в реализуемых нами крупномасштабных проектах. В то же время нас радует сотрудничество с BP, которая на протяжении последних тридцати лет является нашим близким и надежным партнером в нефтегазодобыче, в области перехода на чистую энергию", - отмечается в поздравительном послании главы государства.