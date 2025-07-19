Ильхам Алиев: В XXI веке одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством

Азербайджан всегда выступал против неоколониализма.

Азербайджан всегда выступал против неоколониализма.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Наша позиция по неоколониализму остается неизменной. Как председатель Движения неприсоединения, с самого первого года нашего председательства мы выступали за деколонизацию и независимость колониальных территорий, за справедливость, за выполнение решений международных организаций. Это было нашим долгом как председателя Движения неприсоединения. В то же время это была наша позиция как страны. Потому что сегодня, в XXI веке, одна страна не может удерживать другой народ под колониальным господством", - сказал президент.

Ильхам Алиев особо подчеркнул, что "то, что произошло между Францией и Новой Каледонией, является началом, прецедентом".

"Я думаю, что это можно было бы сделать без тех трагических событий в Новой Каледонии, когда французские власти убили более 10 человек. Лучше поздно, чем никогда, но также ясно, что если бы жители Новой Каледонии не продемонстрировали свою сильную политическую волю, свое мужество, свою храбрость, готовность умереть за свободу, скорее всего, это соглашение никогда бы не было подписано. Поэтому вы должны бороться. Вы должны бороться за восстановление своих территорий, территориальной целостности. Вы должны бороться за свою свободу. Вы должны бороться за свое освобождение. Так устроен мир. И я надеюсь, что этот первый шаг будет продолжен и все территории, которые сегодня находятся под французским колониальным правлением, будут иметь такие же межгосударственные отношения с Францией, как и Новая Каледония сейчас", - добавил глава государства.