    Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с исполняющим обязанности руководителя компании China Energy Engineering Corporation Limited Ни Чжэнем

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 13:36
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 августа встретился в китайском городе Тяньцзин с исполняющим обязанности президента и председателя компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Ни Чжэнем.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между нашей страной, включая SOCAR, и этой компанией, охватывающим проекты в области альтернативной и возобновляемой энергии.

    В этом контексте было подчеркнуто сотрудничество Energy China в области зеленой энергии, в том числе в сфере строительства солнечных и морских ветряных электростанций в Азербайджане.

    Ни Чжень выразил заинтересованность в реализации новых проектов в нашей стране, включая очистку, переработку и повторное использование сточных вод, оптимизацию операций по управлению водными ресурсами, а также совместное строительство фотовольтаических панелей в водных бассейнах.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb
    Английская версия Английская версия
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Acting Head of China Energy Engineering Corporation Limited Ni Zhen in Tianjin

