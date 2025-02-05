Ильхам Алиев: В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией

Азербайджан в те тяжелые дни, как и всегда, был рядом с Турцией, с первых минут после получения известия о землетрясении на всех уровнях мобилизовался в единый кулак рядом с братской Турцией, сделал все возможное для оказания помощи и поддержки.

Азербайджан в те тяжелые дни, как и всегда, был рядом с Турцией, с первых минут после получения известия о землетрясении на всех уровнях мобилизовался в единый кулак рядом с братской Турцией, сделал все возможное для оказания помощи и поддержки.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме с соболезнованиями, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.

Глава государства отметил, что в те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией.

"Для нас большая честь и гордость, что и Азербайджан плечом к плечу с Турцией, как часть своего долга братства и верности, вносит вклад в работы по реконструкции и восстановлению в провинции Кахраманмараш", - говорится в письме.