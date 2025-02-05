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Ильхам Алиев: В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией

Ильхам Алиев: В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией Азербайджан в те тяжелые дни, как и всегда, был рядом с Турцией, с первых минут после получения известия о землетрясении на всех уровнях мобилизовался в единый кулак рядом с братской Турцией, сделал все возможное для оказания помощи и поддержки.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 15:00
Ильхам Алиев: В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией

Азербайджан в те тяжелые дни, как и всегда, был рядом с Турцией, с первых минут после получения известия о землетрясении на всех уровнях мобилизовался в единый кулак рядом с братской Турцией, сделал все возможное для оказания помощи и поддержки.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме с соболезнованиями, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.

Глава государства отметил, что в те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией.

"Для нас большая честь и гордость, что и Азербайджан плечом к плечу с Турцией, как часть своего долга братства и верности, вносит вклад в работы по реконструкции и восстановлению в провинции Кахраманмараш", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan stands by Türkiye in difficult days
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan ağır günlərdə Türkiyənin ətrafında səfərbər oldu

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