Ильхам Алиев: В результате проводимой нами политики достигнуты очень сильные позиции в мировом масштабе

Несколько дней назад наша страна добилась очередного большого успеха: международная конференция COP29 пройдет в Азербайджане, Баку. Это решение было принято несколько дней назад всеми странами мира, и, таким образом, Азербайджану в очередной раз было оказ

Несколько дней назад наша страна добилась очередного большого успеха: международная конференция COP29 пройдет в Азербайджане, Баку. Это решение было принято несколько дней назад всеми странами мира, и, таким образом, Азербайджану в очередной раз было оказано большое доверие и большое уважение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"Мы достойны этого, в результате проводимой нами политики у нас очень сильные позиции в мировом масштабе. Уважение к Азербайджану на международной арене с каждым днем растет, и мы завоевали это уважение своими действиями, делами, политикой", - отметил глава государства.