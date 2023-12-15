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Ильхам Алиев: В результате проводимой нами политики достигнуты очень сильные позиции в мировом масштабе

Ильхам Алиев: В результате проводимой нами политики достигнуты очень сильные позиции в мировом масштабе Несколько дней назад наша страна добилась очередного большого успеха: международная конференция COP29 пройдет в Азербайджане, Баку. Это решение было принято несколько дней назад всеми странами мира, и, таким образом, Азербайджану в очередной раз было оказ
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 13:11
Ильхам Алиев: В результате проводимой нами политики достигнуты очень сильные позиции в мировом масштабе

Несколько дней назад наша страна добилась очередного большого успеха: международная конференция COP29 пройдет в Азербайджане, Баку. Это решение было принято несколько дней назад всеми странами мира, и, таким образом, Азербайджану в очередной раз было оказано большое доверие и большое уважение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"Мы достойны этого, в результате проводимой нами политики у нас очень сильные позиции в мировом масштабе. Уважение к Азербайджану на международной арене с каждым днем растет, и мы завоевали это уважение своими действиями, делами, политикой", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'As a result of our policy, we have secured very strong positions on the global scale'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Apardığımız siyasət nəticəsində dünya miqyasında çox güclü mövqelərə sahib olmuşuq"

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