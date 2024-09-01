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Президент: В процессе обеспечения территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

Президент: В процессе обеспечения территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью.
Внешняя политика
1 сентября 2024 г. 14:49
Президент: В процессе обеспечения территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Сербии Марко Джурича.

"В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью, подходами, противоречащими нормам и принципам международного права. Однако, несмотря на все это, Азербайджан своей волей полностью обеспечил территориальную целостность и суверенитет", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında beynəlxalq prinsiplərə zidd yanaşmalarla üzləşib

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