Президент: В процессе обеспечения территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью.

В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Сербии Марко Джурича.

"В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью, подходами, противоречащими нормам и принципам международного права. Однако, несмотря на все это, Азербайджан своей волей полностью обеспечил территориальную целостность и суверенитет", - сказал глава государства.