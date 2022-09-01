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Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры

Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры В новом здании посольства Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 17:43
Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры

В новом здании посольства Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета.

"Сегодняшняя церемония проходит в новом здании посольства Азербайджана. Должен также сказать, что это – первое мероприятие, проводимое в новом здании. Это историческое здание, находящееся в историческом квартале Рима, распахнуло сегодня свои двери, здесь одновременно будет функционировать Центр азербайджанской культуры.

Очень рад, что первое мероприятие, проводимое в этом здании, посвящено именно сфере образования. Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей. Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе", - заявил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Culture Center of Azerbaijan will operate in new building of embassy in Italy - VIDEO
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “İtaliyadakı səfirliyin yeni binasında Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək” - VİDEO

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