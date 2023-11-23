Ильхам Алиев: В последние годы в Азербайджане проделана важная работа по цифровизации в социальной сфере

В последние годы в Азербайджане проделана важная работа по цифровизации в социальной сфере. Одной из основных целей программы социальных реформ являются построение государственных социальных услуг на инновационных подходах и современных технологиях, форми

В последние годы в Азербайджане проделана важная работа по цифровизации в социальной сфере. Одной из основных целей программы социальных реформ являются построение государственных социальных услуг на инновационных подходах и современных технологиях, формирование в социальной сфере системы прозрачных, оперативных, качественных, доступных услуг на принципе удовлетворения граждан. В этом направлении были реализованы модель ASAN xidmət, концепция DOST, широкомасштабная программа электронизации социальных услуг.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку V Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Отметив в обращении, что полная электронизация государственных услуг в сферах труда, занятости и социальной защиты, предоставление населению более 140 электронных услуг в этих сферах и единая платформа трудовых отношений сформировали серьезный механизм поддержки населения, глава государства подчеркнул: "В результате комплексных реформ, проводимых в нашей стране, возросли возможности занятости, уровень безработицы и бедности значительно снизился и упал до 5,5%, неоднократно были увеличены социальные выплаты. Принятыми только за последние четыре года 4 пакетами социальных реформ было охвачено 40% нашего населения, минимальная заработная плата увеличилась в 2,7 раза, фонд заработной платы – в 2,6 раза, медианная заработная плата – в 2,1 раза, минимальная пенсия – в 2,5 раза, среднемесячная пенсия – в 2 раза".