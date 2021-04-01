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Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции

Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции «Прежде всего, хочу выразить признательность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за инициативу проведения Саммита. Нурсултан Абишевич Назарбаев как почетный председатель Тюркского совета проводит очень активную работу, и проведение нынешнего Саммита является
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 06:23
Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции

«Прежде всего, хочу выразить признательность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за инициативу проведения Саммита. Нурсултан Абишевич Назарбаев как почетный председатель Тюркского совета проводит очень активную работу, и проведение нынешнего Саммита является наглядным подтверждением этого».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Сегодняшний Саммит является вторым после Саммита, проведенного в октябре 2019 года в Баку. Год назад, в апреле прошлого года в Баку по инициативе Азербайджана был проведен Саммит, посвященный COVID-19, что само по себе является показателем. Это показывает, что саммиты проводятся регулярно, и это, конечно же, оказывает огромное позитивное влияние на единство между странами-членами.

В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции. На официальном Саммите, который пройдет в Турции, будет представлена информация о работе, проделанной Азербайджаном в период председательства», - глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu ilin sonunda Azərbaycan Türk Şurasındakı sədrliyini qardaş Türkiyəyə təhvil verəcək"

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