    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 14:27
    Ильхам Алиев: В 2026г товарооборот между Азербайджаном и Грузией может достичь $1 млрд

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в 2025 году составил более $800 млн.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    Глава государства отметил, что многие инвесторы, в том числе азербайджанские, проявляют большой интерес к Грузии:

    "В Грузии существует политическая стабильность. Ее гарантом является грузинский народ и проводимая вами политика. Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в прошлом году составил более $800 млн. В первом квартале этого года рост по-прежнему высок. Если эта тенденция сохранится, к концу года мы можем достичь отметки в $1 млрд".

    Президент отметил, что существующий в Грузии благоприятный инвестиционный климат стимулирует азербайджанских инвесторов:

    "На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Грузии $3,7 млрд".

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ильхам Алиев Товарооборот между Азербайджаном и Грузией Ираклий Кобахидзе Грузия Азербайджано-грузинские отношения
    İlham Əliyev: Bu il Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollara çata bilər

