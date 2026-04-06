Ильхам Алиев: В 2026г товарооборот между Азербайджаном и Грузией может достичь $1 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в 2025 году составил более $800 млн.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства отметил, что многие инвесторы, в том числе азербайджанские, проявляют большой интерес к Грузии:

"В Грузии существует политическая стабильность. Ее гарантом является грузинский народ и проводимая вами политика. Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в прошлом году составил более $800 млн. В первом квартале этого года рост по-прежнему высок. Если эта тенденция сохранится, к концу года мы можем достичь отметки в $1 млрд".

Президент отметил, что существующий в Грузии благоприятный инвестиционный климат стимулирует азербайджанских инвесторов:

"На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Грузии $3,7 млрд".