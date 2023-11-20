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Ильхам Алиев: В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру

Ильхам Алиев: В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру Через две недели наша делегация посетит Багдад для участия в новом раунде заседания межправительственной комиссии. У нас большие планы по поводу повышения уровня взаимной торговли. Сегодня мы также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики. Это
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 18:11
Ильхам Алиев: В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру

Через две недели наша делегация посетит Багдад для участия в новом раунде заседания межправительственной комиссии. У нас большие планы по поводу повышения уровня взаимной торговли. Сегодня мы также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики. Этот вопрос будет также затронут во время визита нашей делегации в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом 20 ноября в Баку.

Подчеркнув, что первый прямой рейс между нашими столицами уже состоялся, глава государства отметил: "В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру. Таким образом, мы ожидаем большой объем туристических поездок в обоих направлениях. И, конечно, мы обсудили будущие дополнительные шаги для облегчения визового режима между нашими странами. Поэтому я уверен, что визит принесет очень хорошие результаты. Мы еще раз подтверждаем дружеские отношения между нашими странами. Уверен, что продолжение нашего диалога приведет к новым хорошим результатам, и наше сотрудничество будет укрепляться".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: In coming weeks we will have direct flights to Kirkuk, Erbil, and Basra
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Növbəti həftələrdə Kərkük, Ərbil və Bəsrə şəhərlərinə də birbaşa reyslərimiz olacaq"

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