Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями

Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями

В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.

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В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями. Как сообщает Report, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами. Подпишитесь на наш Telegram канал