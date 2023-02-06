Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями

В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.
Как сообщает Report, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.