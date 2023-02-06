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Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями

Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 15:40
Ильхам Алиев: В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями

В ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.

Как сообщает Report, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ehtiyac duyulan ləvazimatlarla bağlı yardım da yaxın vaxtlarda qardaş ölkəyə yola salınacaq"

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