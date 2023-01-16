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Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала

Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала В Азербайджане на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года, а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского
Внешняя политика
16 января 2023 г. 15:14
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала

В Азербайджане на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года, а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Отметив, что в целом имеется потенциал почти в 200 ГВт, глава государства подчеркнул, что нам необходимо достаточное количество экспортных маршрутов. И, конечно, реализовывать все эти проекты поэтапно.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijani sector of Caspian Sea has 157 gigawatts of wind energy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Xəzərin Azərbaycan sektorunda 157 qiqavatlıq külək enerjisi imkanları mövcuddur"

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