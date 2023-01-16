Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала

В Азербайджане на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года, а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского

В Азербайджане на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года, а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Отметив, что в целом имеется потенциал почти в 200 ГВт, глава государства подчеркнул, что нам необходимо достаточное количество экспортных маршрутов. И, конечно, реализовывать все эти проекты поэтапно.