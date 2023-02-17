Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний

В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний, с которыми уже есть успешный опыт работы, между двумя странами налажено сотрудничество в промышленной и торговой сферах, в различных отраслях экономики.

В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний, с которыми уже есть успешный опыт работы, между двумя странами налажено сотрудничество в промышленной и торговой сферах, в различных отраслях экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом в рамках визита в Мюнхен.

Высоко оценив расширение товарооборота между Азербайджаном и Германией в 2022 году, глава государства назвал увеличение взаимного экспорта положительным фактором.

В ходе беседы с Михаэлем Хармсом президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза, с которым у нашей страны существуют тесные отношения.