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Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний

Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний, с которыми уже есть успешный опыт работы, между двумя странами налажено сотрудничество в промышленной и торговой сферах, в различных отраслях экономики.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний
Ильхам Алиев

В Азербайджане созданы хорошие условия для деятельности немецких компаний, с которыми уже есть успешный опыт работы, между двумя странами налажено сотрудничество в промышленной и торговой сферах, в различных отраслях экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом в рамках визита в Мюнхен.

Высоко оценив расширение товарооборота между Азербайджаном и Германией в 2022 году, глава государства назвал увеличение взаимного экспорта положительным фактором.

В ходе беседы с Михаэлем Хармсом президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза, с которым у нашей страны существуют тесные отношения.

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Версия на английском языке President Aliyev: Good conditions have been created for German companies to operate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Almaniya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaradılıb"

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