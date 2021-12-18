Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность

“На самом деле, мы активно осуществляем это в Азербайджане, по крайней мере, в последнее десятилетие. Превращаем Азербайджан в транспортный хаб Евразии. Это нелегкая задача, потому что у нас нет доступа к открытому морю. Мы, в первую очередь, должны быть

“На самом деле, мы активно осуществляем это в Азербайджане, по крайней мере, в последнее десятилетие. Превращаем Азербайджан в транспортный хаб Евразии. Это нелегкая задача, потому что у нас нет доступа к открытому морю. Мы, в первую очередь, должны быть в хороших отношениях с соседями. Потому что без этих отношений ни одна страна не может стать транзитной страной. Эта возможность создала хорошую среду для регионального сотрудничества, а также инвестиций в транспортную инфраструктуру”.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore во время рабочего визита в Брюссель 15 декабря.

Глава государства отметил, что после Второй карабахской войны появилась возможность открыть Зангезурский коридор: "Тогда у Армении будет возможность стать членом региональной транспортной сети, потому что сейчас она находится в безвыходной ситуации. У нее нет железнодорожного сообщения с Россией, оно будет. Она не имеет железнодорожного сообщения с Ираном, но оно будет через территорию Азербайджана... Здесь нет проигравшей стороны. Считаю, что в Армении должны по-настоящему осознать эту золотую возможность, чтобы действовать еще активнее и не колеблясь присоединиться к нам в этих дальнейших планах”.