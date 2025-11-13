Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Узбекистан – первая страна, выступившая с инициативой помощи в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:06
    Ильхам Алиев: Узбекистан – первая страна, выступившая с инициативой помощи в восстановлении Карабаха

    Узбекистан был первой страной, а президент Шавкат Мирзиёев был первым лидером в мире, кто выступил с инициативой оказать помощь в восстановлении Карабахского региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    Глава государства подчеркнул, что Узбекистан неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

    "Пользуясь представленной возможностью, выражаю братскому Узбекистану благодарность за вклад в восстановление Карабаха, в частности строительство в освобожденном Физули школы, носящей имя великого узбекского ученого Мирзы Улугбека, где в настоящее время обучаются около 600 учеников. Узбекистан был первой страной, а президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто выступил с инициативой оказать помощь в восстановлении Карабахского региона. Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами", - сказал он.

    Ильхам Алиев интервью Узбекистан Шавкат Мирзиёев Карабах
    Лента новостей