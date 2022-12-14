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Ильхам Алиев: Увеличился торговый оборот Азербайджана с Турцией и Туркменистаном

Ильхам Алиев: Увеличился торговый оборот Азербайджана с Турцией и Туркменистаном В январе - октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 14:50
Ильхам Алиев: Увеличился торговый оборот Азербайджана с Турцией и Туркменистаном

В январе - октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

"Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов. В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan's trade turnover with Turkiye and Turkmenistan increased
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın Türkiyə və Türkmənistanla ticarət dövriyyəsi artıb"

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