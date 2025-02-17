Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере туризма “, подписанное 15 ноября 2024 года в городе Баку.

Государственному агентству по туризму поручено обеспечить реализацию положений соглашения, а Министерству иностранных дел поручено направить правительству Турции уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.