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Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 13:02
Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере туризма “, подписанное 15 ноября 2024 года в городе Баку.

Государственному агентству по туризму поручено обеспечить реализацию положений соглашения, а Министерству иностранных дел поручено направить правительству Турции уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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Версия на английском языке Azerbaijan ratifies agreement on tourism co-op with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib

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