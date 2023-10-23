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Ильхам Алиев: Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение

Ильхам Алиев: Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и п
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 12:40
Ильхам Алиев: Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение

Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Отметив, что наши страны конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам, глава государства подчеркнул: "Уверен, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности в рамках Организации тюркских государств".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: It is gratifying to see successful collaboration between Azerbaijan and Hungary
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ilə Macarıstan arasında uğurlu əməkdaşlıq məmnunluq doğurur"

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