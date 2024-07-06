Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира и ОТГ – приоритетные направления внешней политики Азербайджана

Расширение связей с тюркскими странами, укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств являются приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.

Расширение связей с тюркскими странами, укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств являются приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Азербайджан всегда прилагал усилия во имя тесного сплочения тюркского мира, наращивания его политической, экономической и военной мощи, превращения в центр силы на глобальной арене", - отметил глава государства.