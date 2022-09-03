Ильхам Алиев: Удвоение экспорта газа в Европу требует финансовых средств и согласования акционеров

"Все наши энергетические проекты, в том числе связанные с транспортировкой природного газа, основаны на существующих объемах. Мы подписали контракты с европейскими компаниями, закупающими газ у Азербайджана, много лет назад. Затем мы инвестировали в трубо

"Все наши энергетические проекты, в том числе связанные с транспортировкой природного газа, основаны на существующих объемах. Мы подписали контракты с европейскими компаниями, закупающими газ у Азербайджана, много лет назад. Затем мы инвестировали в трубопроводы. Мы начали транспортировать газ в Европу всего полтора года назад. В первый день 2021 года мы начали транспортировать газ в Италию. Таким образом, наши планы полностью реализованы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.

Глава государства также прокомментировал встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен: "Что касается встречи с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, на которую вы ссылаетесь, мы обсудили вопрос увеличения добычи в короткие сроки. Удвоение экспорта в Европу - большое дело. Сюда должны быть вложены инвестиции, расширены технические возможности. Потому что пропускная способность нашего трубопровода TAP, который в настоящее время транспортирует газ в Европу, составляет 10 миллиардов кубометров. То есть мы должны довести его до 20 миллиардов кубометров. Это требует финансовых средств и согласования акционеров".