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Ильхам Алиев: У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями

Ильхам Алиев: У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями Мы наладили тесные отношения с соседними странами в регионе, потому что раньше почему-то считалось, что у Азербайджана в регионе свои традиционные союзники, а у Армении – свои. Мы полностью разрушили эту концепцию
Внешняя политика
1 января 2021 г. 00:43
Ильхам Алиев: У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями
Президент Ильхам Алиев

"Мы наладили тесные отношения с соседними странами в регионе, потому что раньше почему-то считалось, что у Азербайджана в регионе свои традиционные союзники, а у Армении – свои. Мы полностью разрушили эту концепцию".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"У нас прекрасное сотрудничество со всеми нашими соседями, как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. Есть трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Турция, трехсторонний формат Азербайджан-Иран-Россия. Есть ли у Армении такой формат сотрудничества с какой-нибудь из стран? Нет. Это – наглядный пример правильности нашей политики. Мы лишили Армению того, что она на протяжении многих лет считала точками опоры, потому что правильно выстроили свою политику. Мы всегда открыто проводили свою политику. Не допускали никаких авантюр в отношении какой-либо страны. Я говорил, что с территории Азербайджана не будет никаких провокационных шагов, инициатив против другой страны, в том числе, в первую очередь, соседей. Таким образом, мы завоевали уважение в мире, регионе, среди соседей и усилили нашу страну. С нами стали считаться. Нашему слову верили и верят. Я всегда говорил, что мое слово обладает той же силой, что и моя подпись".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün qonşularımızın hamısı bizim yaxın dostlarımızdır"

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