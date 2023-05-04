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Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"

Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят" У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) «Алят», которая имеет очень прочную правовую основу, а правила зоны, я думаю, должны быть очень привлекательными для инвесторов.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят

У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят", которая имеет очень прочную правовую основу, а правила зоны, я думаю, должны быть очень привлекательными для инвесторов.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что зона находится в процессе завершения. "Я имею в виду установку первых объектов инфраструктуры. Так что, мы хотим использовать эту возможность и стать местом для производства для большего количества бизнес-возможностей, принимая во внимание улучшающийся бизнес-климат в Азербайджане, большие реформы в области налогообложения и таможенного администрирования, а также и реформы по прозрачности всей нашей финансовой системы в целом. Я считаю, что есть большой потенциал. Плюс, конечно, географическое положение. Потому что Азербайджан, как я уже сказал, это страна не только коридора Восток-Запад, но и коридора Север-Юг. Мы находимся как раз на стыке. Все транспортные пути открыты, и почти все они полностью модернизированы", - добавил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bizim Ələt Azad Ticarət Zonasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı böyük gözləntilərimiz var"

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