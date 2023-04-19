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Ильхам Алиев: У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской СЭЗ

Ильхам Алиев: У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской СЭЗ В настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики. В этом контексте важное значение имеет обмен опытом в сфере технологий, в том числе концепций "зеленой" энергии, "умного" города и "умного" села.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 15:18
Ильхам Алиев: У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской СЭЗ

В настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики. В этом контексте важное значение имеет обмен опытом в сфере технологий, в том числе концепций "зеленой" энергии, "умного" города и "умного" села.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая министра иностранных дел Израиля, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Глава государства отметил, что у израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской свободной экономической зоне и выдвижения новых проектов. Кроме того, он подчеркнул важность участия SOCAR в эксплуатации углеводородных ресурсов в Израиле.

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Версия на английском языке President: There are good opportunities for Israeli companies to operate in Alat Free Economic Zone

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