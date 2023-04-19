Ильхам Алиев: У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской СЭЗ

В настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики. В этом контексте важное значение имеет обмен опытом в сфере технологий, в том числе концепций "зеленой" энергии, "умного" города и "умного" села.

В настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики. В этом контексте важное значение имеет обмен опытом в сфере технологий, в том числе концепций "зеленой" энергии, "умного" города и "умного" села.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая министра иностранных дел Израиля, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Глава государства отметил, что у израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской свободной экономической зоне и выдвижения новых проектов. Кроме того, он подчеркнул важность участия SOCAR в эксплуатации углеводородных ресурсов в Израиле.