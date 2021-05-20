Ильхам Алиев: У Армении не осталось армии, она была полностью уничтожена

"Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в Армении, то можно увидеть, что она намного хуже, чем когда Армения стала независимым государством"

"Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в Армении, то можно увидеть, что она намного хуже, чем когда Армения стала независимым государством. У Армении не осталось армии, она была полностью уничтожена".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

По словам главы государства, в Армении царит "постоянный политический кризис, высокий уровень недоверия в обществе, взаимные обвинения, риторика некоторых армянских политических деятелей выше всяких допустимых рамок".

"Они потеряли время, остались вне азербайджанских инициатив в рамках энергетических проектов и транспортного развития, и лишись территорий, которые оккупировали и которые никогда им не принадлежали ни исторически, ни по международному праву", - заявил президент.