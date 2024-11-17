Ильхам Алиев: У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе

У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе.
Как передает
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна привержена региональной мирной повестке и поддерживает ее. Он напомнил, что инициатором мирного договора является Азербайджан.
Заявив, что наша страна на протяжении тридцати лет подвергалась оккупации и военной агрессии со стороны Армении, глава государства сказал, что в настоящее время Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, и для Азербайджана этот конфликт уже остался в прошлом.
Президент Азербайджана подчеркнул, что проводимая Арменией политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности, отметил, что для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении.