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Ильхам Алиев: У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе

Ильхам Алиев: У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе.
Внешняя политика
17 ноября 2024 г. 15:48
Ильхам Алиев: У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе

У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна привержена региональной мирной повестке и поддерживает ее. Он напомнил, что инициатором мирного договора является Азербайджан.

Заявив, что наша страна на протяжении тридцати лет подвергалась оккупации и военной агрессии со стороны Армении, глава государства сказал, что в настоящее время Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, и для Азербайджана этот конфликт уже остался в прошлом.

Президент Азербайджана подчеркнул, что проводимая Арменией политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности, отметил, что для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistan tərəfindən konstitusion əsasda Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır

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