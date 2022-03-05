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Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанские отношения всегда были на уровне союзничества

Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанские отношения всегда были на уровне союзничества "Турецко-азербайджанские отношения всегда были на уровне союзничества, а союз заключен в сердцах наших народов".
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 13:11
Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанские отношения всегда были на уровне союзничества

"Турецко-азербайджанские отношения всегда были на уровне союзничества, а союз заключен в сердцах наших народов".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Сегодня мы обменяемся мнениями о дальнейшем развитии турецко-азербайджанских союзнических отношений. Через три месяца мы будем отмечать первую годовщину Шушинской декларации. Это исторический документ. На самом деле, турецко-азербайджанские отношения всегда были союзническими, а союз заключен в сердцах наших народов. Мы официально подтвердили это в Шуше в прошлом году", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Turkey-Azerbaijan alliance is in hearts of our peoples"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi xalqlarımızın qəlbindədir"

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