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Ильхам Алиев: Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления освобожденных территорий

Ильхам Алиев: Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления освобожденных территорий Мы приступили к реализации программы "Великое возвращение" по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края. Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления в качестве подрядчиков во многих инфраструктурных проектах.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:23
Ильхам Алиев: Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления освобожденных территорий

Мы приступили к реализации программы "Великое возвращение" по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края. Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления в качестве подрядчиков во многих инфраструктурных проектах.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Глава государства отметил, что стоимость контрактов, подписанных на сегодняшний день с турецкими компаниями, превышает 3 миллиарда долларов США. Он также отметил, что президент Турции трижды посещал освобожденные земли, побывав в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле.

Президент Ильхам Алиев также поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за школу, которую Узбекистан строит в освобожденном от оккупации Физулинском районе, и творческий центр, который возводится там Казахстаном.

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Версия на английском языке Turkish companies actively involved in reconstruction process in liberated lands – Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Türkiyə şirkətləri azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma prosesində fəal iştirak edirlər"

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