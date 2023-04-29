Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе

Турция и Азербайджан – дружеские, братские страны.

Турция и Азербайджан – дружеские, братские страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по время выступления на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST.

"Я очень рад вновь находиться в братской стране. Передаю вам искренние приветствия азербайджанского народа. Год назад TEKNOFEST прошел в Азербайджане, и мы с моим дорогим братом приняли в нем участие. Сегодня я приехал в Турцию. Это вновь демонстрирует, что Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан – дружеские, братские страны", - заявил президент Азербайджана.