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Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей

Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей Азербайджан и Грузия всегда поддерживают связь и стараются еще больше скрепить отношения между двумя странами. Существует высокий уровень взаимопонимания, что только вместе мы можем достичь поставленных целей.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 22:09
Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей

Азербайджан и Грузия всегда поддерживают связь и стараются еще больше скрепить отношения между двумя странами. Существует высокий уровень взаимопонимания, что только вместе мы можем достичь поставленных целей.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что для Грузии и Азербайджана взаимосвязи и партнерство в транспортировке, энергетике и во многих других областях являются важным фактором энергетической и транспортной безопасности.

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